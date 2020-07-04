İzmir'de tarihi caminin musluklarının çalınma anı kamerada - Son Dakika

İzmir'de tarihi caminin musluklarının çalınma anı kamerada

- İzmir'de tarihi caminin musluklarının çalınma anı kamerada Tarihi caminin muslukları çalındı; esnaf isyan etti İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii'nin muslukları çalındı.

- İzmir'de tarihi caminin musluklarının çalınma anı kamerada

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tarihi caminin muslukları çalındı; esnaf isyan etti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii'nin muslukları çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin ardından çevredeki esnaflar şahıstan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir şahıs cami yakınlarına gelerek su sayacını yerinden söktü. Şahıs, ardından cemaatin abdest aldığı; esnaf ve vatandaşların da su içmek için kullandığı çeşmenin musluklarını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, 12 adet çeşme musluğunun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar gece saatlerinde bir şahsın muslukları çaldığı anları gördü. Esnaflar şüpheli şahıs hakkında karakola giderek şikayetçi olduklarını söyledi.

"Kemeraltı hırsızların gözdesi"

Kemeraltı Çarşısı'nın son zamanlarda hırsızların gözdesi olduğunu söyleyen çarşı esnaflarından Turgay Oğuzhan, burası için önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. Oğuzhan, "Camimizin abdest alma yeri ve aynı zamanda esnafın temizlik için su aldığı tarihi çeşme. 12 adet musluk çalınmış burada. Su sayacının saati de sökülmüş. Sabah geldiğimizde çalan kişiyi güvenlik kameralarında gördük. Polise ihbar ettik ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Karakola da giderek dilekçemizi verdik. Kemeraltı çok meşhur bir çarşı ve hırsızların da gözdesi durumunda. Emniyet birimlerinin özellikle bekçi unsurları ile daha çok önlem almasını bekliyoruz. Çalınan muslukların çok fazla maddi değeri de yok aslında ama manevi değerleri var. Tahminimce çaldıklarını hurdacılara satıyorlar. Esnafı ve çeşmeyi kullanan vatandaşlar bu yüzden mağdur oldu" diye konuştu.

"Büyük ihtimal hazırlıklı gelmiş"

Güvenlik kamerası kayıtlarından gördüğü görüntüler üzerine şüpheli şahsın hırsızlık için hazırlıklı geldiğini öne süren esnaflardan Hasan Dinçer ise, "Kamera kayıtlarında gece saat 00.30 civarında yaşlı bir şahıs olduğunu görebildik. Büyük ihtimal hazırlıklı gelmiş. Çünkü elindeki torbalarda aletleri de vardı. İlk önce saatin bulunduğu kutunun kilitlerini kırarak vanayı kapatmış, daha sonra da saati sökmüş. Bunun ardından da muslukları çalmış. Bu tarz hırsızlık olayları Kemeraltı'nda çok oluyor. Özellikle gece saatleri ve tatil günlerinde oluyor. Önlemlerin artırılması, sokak aralarının aydınlatılması gerekir. Burada kuyumcular soyuluyor, giyimciler soyuluyor; en son Şadırvanaltı Camii'nin çeşmelerine kadar düştüler" sözlerine yer verdi. Esnaflardan Hüseyin Kocabaş da, "Burası umuma ait bir yer. Buradan ne istemiş, derdi ne? Bu çaldığı muslukların tutacağı para nedir ki? Yazıklar olsun bunu yapana. Esnaf buradan sabah akşam su dolduruyor, gelip geçenler su içiyor, abdest alınıyor. Bunun sorumlusunun bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Olay güvenlik kameralarında

Güvenlik kamerası kayıtlarında yaşlı bir şahsın cami yakınlarına gelerek çevreyi kontrol ettiği, daha sonra da çeşmelerdeki muslukları söktüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli sahsı aramayı sürdürüyor.

Kemeraltı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tarihi caminin musluklarının çalınma anı kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı 14:39 Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
20:53
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
20:00
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 23:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de tarihi caminin musluklarının çalınma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]