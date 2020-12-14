İzmir'de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

İzmir'de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

- İzmir'de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken taşkın sularına kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni su kanalında bulundu.

- İzmir'de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken taşkın sularına kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni su kanalında bulundu. İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni su kanalında bulundu. Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ileride su kanalında ulaşılan cansız beden, ekipler tarafından su kanalından çıkarıldı. Cenazenin kimlik tespit işlemleri devam ederken kayı olan diğer şahıstan da acı haber geldi. İlk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine su kanalında bulunan cansız beden polis helikopteri tarafından tespit edildi. Cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

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