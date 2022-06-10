İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı

10.06.2022 11:40
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı

İzmir'de jandarmanın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de jandarmanın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, terör örgütü PKK/KCK YPG/PYD'ye üye olduğu iddiasıyla aranan N.A, E.C. ve İ.H.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.K. ve O.F.A. da Aliağa ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişiye defalarca para gönderdiği tespit edilen Suriyeli R.E.S'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi.

Şüpheli, Konak ilçesinde gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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