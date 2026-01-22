İzmir\'de Tır Viyadükten Düştü: 3 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın hafif ticari araca çarptıktan sonra viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Buca ilçesinden Konak Tünelleri yönüne ilerleyen M.Ş'nin (49) kullandığı dorsesinde ekskavatör yüklü 42 AFV 856 plakalı tır, Uçan Yol mevkisinde İ.B.K'nin (23) idaresindeki 35 DBK 20 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın ardından tır, yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düşerken, hafif ticari araç viyadük bariyerinde asılı kaldı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan B.E. (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan sürücüler M.Ş. ile İ.B.K. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, B.E. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.Ş. ile B.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, B.E.'nin entübe edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, hafif ticari araç bariyerden kaldırıldı, tır ve iş makinesinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.