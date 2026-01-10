İzmir'de Tüberküloz Uyarısı - Son Dakika
İzmir'de Tüberküloz Uyarısı

10.01.2026 11:29
İzmir'de tüberküloz vakalarının artışına dikkat çekildi, tedavi sürecinin yarım bırakılmaması önerildi.

İZMİR'de, İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, kentte her 100 bin kişinin 11,5 kişide tüberküloz tespit edildiğini belirterek, hastalığın bulaşıcı olduğuna dikkat çekip, tedavinin yarım bırakılmaması uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 4-10 Ocak Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek verem konusunda vatandaşların duyarlılığını arttırmak istediklerini söyledi. Özellikle son yıllarda dünyada ve Türkiye'de tüberküloz hastalığının hafif artış eğilimine girdiğini açıklayan Doç. Dr. Ayhan Kul, ileriki süreçte toplumda aşılanmanın sıklığını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi tüberküloz insidansı son yıllarda hafif artış içerisinde. İzmir'de de her 100 bin kişide 11,5 kişide tüberküloz tespit edildi. İzmir'de 9 verem savaş dispanseri ile bu hizmeti veriyoruz. Bu dispanserlerde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 25 bin muayene gerçekleştirdik. 7 bin 500 akciğer röntgeni çektirdik. 3 bin 600 test yaptırdık. 1400 kişiye hastalıkları önlemek amacıyla alınan tedbirlerin bütünü sayılan profilaksi başladık" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ SÜRESİ EN AZ 6 AY'

İzmir'de 2024 yılında 559, 2025 yılında ise 533 verem hastasının kayda ve tedaviye alındığını dile getiren Doç. Dr. Kul, şöyle devam etti: "324 kişinin de tedavisini devam ettirmekteyiz. Hastalığa tanı konulması için ilimiz laboratuvarlarında 27 bin örnek tüberküloz yönünden incelendi. Dr. Suat Seren Eğitim Araştırma Hastanemiz erişkin tüberküloz referans hastanesi olup, çocuk tüberkülozda bu işlemler Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılmaktadır. Tüberküloz hastalığından korunmada 'BCG' denilen aşı yapılmaktadır. Doğumdan sonra yapılan bu aşı ikinci ayda bebeklerin tamamına uygulanmaktadır. İkinci ayda yaptıramayan çocuklara ilerleyen günlerde yapılmaktadır. Bu aşıyı bebeklerimize yaptırmazsak tüberküloz vakalarında rahatsızlık tüm vücudu sarabilir ve şiddetli hastalığa sebep olabilir. Topluma da bulaştırıcılığı olan bir hastalık. İlerleyen yaşlarda da karşılaşıyoruz ve tedavisi en az 6 ay devam eden ilaç tedavisidir. Vatandaşlara duyarlı olmalarını ve tedavilerini yarım bırakmamalarını öneriyoruz."

İZMİR'DE 334 HASTAYA İLAÇ TAKİBİ

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ali Emre Çetinkol da bazı dirençli durumlarda tedavinin 1 yıla kadar sürebildiğini belirtip, yarım bırakıldığında olumsuz durumlarla karşılaşıldığını dile getirdi. Doktor Çetinkol, "Verem savaş dispanserlerinde hastalarımızı direkt gözetim altında tutuyoruz. Şu anda tedavi altında olan 334 hastamızın da ilacını aldığını ya görerek ya da online sistemden bağlanarak biliyoruz. Tüberküloz hastası sadece kendisi için değil toplum için de ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bizim tarafımızdan yakın takibi yapılıyor" dedi.

Son dönemlerde sanal medya ve diğer mecralarda aşılarla ilgili ciddi bilgi kirliliği yaşandığını belirten doktor Çetinkol, tüberküloz aşısının hastalığı engellemediği, bazı romatolojik ya da otoimmün hastalıklara yol açtığı ve kalıcı iz bıraktığı yönünde iddiaların dolaşıma sokulduğunu söyledi. Tüberküloz aşısının 1921 yılından bu yana dünyada milyarlarca doz uygulanan bir aşı olduğunu vurgulayan doktor Çetinkol, "Bu aşının bilimsel olarak herhangi bir otoimmün hastalığa sebep olduğu bugüne kadar görülmemiş. Aslında tüm aşılar bizim için güvenlidir. Aşılama sadece kendi çocuğunuzu değil diğer çocukları da koruyan toplumda bir bağışıklama zinciri oluşturan bir durumdur" açıklamalarında bulundu.

'AŞIYI ÇOCUKLARIMIZIN KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN YAPIYORUZ'

Uzman Doktor Çetinkol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüberküloz aşısı çok uzun zamandır kullanılan yan etki profili çok az olan bir aşıdır. Cilt altına yapılıyor. Aşı takviminde 60 ile 90 gün arasında yapılmasını istiyoruz. Ama 6'ncı aya kadar da yapılabiliyor. Yara izi de cilt altında oluşan reaksiyon sebebiyle oluşur ve korkulacak bir durumu yoktur. Tüberküloz aşısı olan kişilerin erişkin dönemde akciğer tüberkülozu olma ihtimali düşük de olsa var. Tüberküloz aşısının esas amacı erişkin insanları korumak değil bebekleri milyar tüberküloz denilen tüm vücuda yayılan 'tüberküloz' veya 'menenjit' dediğimiz beyin enfeksiyonundan korumaktır. Bu durum yüzde 90 oranında hayat kaybına neden oluyor. Aşıyı çocuklarımızın kaybını önlemek için yapıyoruz. Bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi var. Mesane kanserinde mesane içine yapılıp bağışıklık hücrelerini tetikler. Mutlaka aşıları yaptırın."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
