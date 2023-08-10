Kayınpederini öldüren adam karısını aradı: Babanı öldürdüm, haberin olsun - Son Dakika
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Kayınpederini öldüren adam karısını aradı: Babanı öldürdüm, haberin olsun

10.08.2023 21:22

İzmir'de aralarında anlaşmazlık bulunan kayınpederi Mehmet Arslandal'ı sahibi olduğu teknede öldüren damat, olay yerinden telefonla karısını arayarak "Babanı öldürdüm, haberin olsun" dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde bir tekne sahibi, damadı tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Kayınbabasını öldüren damadın ise olay yerinde telefonla karısını arayarak "Babanı öldürdüm, haberin olsun" dediği öğrenildi.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Saat 17.00 sıralarında Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi Küçük Deniz Limanı'nda bulunan bir teknede meydana gelen olayda S.K. (45), aralarında anlaşmazlık bulunan kayınpederi Mehmet Arslandal'ın sahibi olduğu tekneye gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyünce, S.K. yanında getirdiği tabancayla kayınpederine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği adam kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"BABANI VURDUM HABERİN OLSUN"

Yerde hareketsiz yatan kayınpederinin yanında bekleyen damadın, bu sırada telefonla eşini arayarak soğukkanlılıkla "Babanı öldürdüm, haberin olsun" dediği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslandal'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Kayınpederini öldürüp karısını aradı: Babanı öldürdüm, haberin olsun
Kayınpederini öldürüp karısını aradı: Babanı öldürdüm, haberin olsun
Kaynak: İHA
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İzmir, Foça, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayınpederini öldüren adam karısını aradı: Babanı öldürdüm, haberin olsun - Son Dakika


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