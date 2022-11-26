Ucuz halı izdihamında fenalık geçiren 2 kadın hastanelik oldu - Son Dakika
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Ucuz halı izdihamında fenalık geçiren 2 kadın hastanelik oldu

26.11.2022 15:46

İzmir'in Buca ilçesinde bir halı mağazasının büyük indirim yaptığını duyan vatandaşlar izdihama neden oldu. Vatandaşlar birbirini ezerken fenalık geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde bir halı mağazasında iddiaya göre mağazayı kapatacak olan iş yeri, elinde bulunan ürünleri yüzde 70 indirimle satacağını duyurdu.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise iş yerine akın etti. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte ucuz halı ve battaniye almak isteyen vatandaşlar içeriye akın etti. Meydana gelen izdihamda adeta vatandaşlar birbirini ezdi. Yaşanan izdiham, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 KADIN HASTANELİK OLDU

Görüntülerde izdihamda bazı vatandaşların yere düştükleri, içeri girebilenlerin ise ürünleri kapıştıkları görüldü. Mağaza görevlisinin "Herkesin bir tane hakkı var" diye bağırmasına aldırış etmeyen vatandaşlardan bazıları izdiham anında yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi. İzdihamda fenalık geçiren 2 kadının ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Fırat, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ucuz halı izdihamında fenalık geçiren 2 kadın hastanelik oldu - Son Dakika

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