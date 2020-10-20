İzmir'de uyuşturucu hap operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Peşrefli Mahallesi yol ayrımında trafik denetlemesi yapan Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "dur" ihtarına uymayan panelvan aracı takibe başladı.

Tire yönüne kaçan araç Kürdüllü Mahallesi yol ayrımında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bin 60 adet yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

Araçtaki M. İ, H. Ş, E.K. ve M.S. gözaltına alındı.