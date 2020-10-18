İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Menderes, Torbalı, Seferihisar, Kemalpaşa, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinden operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeğinin desteğiyle adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 782 gram esrar, 3 gram metamfetamin, bir hassas terazi, bir ruhsatsız av tüfeği, 27 fişek, uyuşturucu içme aparatları ile bir kutu havalı tabanca bilyesi ile 6 havalı tabanca gaz kapsülü ele geçirildi.