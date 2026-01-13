İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, "İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda, 1 uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kilogram ham madde ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.