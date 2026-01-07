İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Polis 639 Gram Kokain Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Polis 639 Gram Kokain Ele Geçirdi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Polis 639 Gram Kokain Ele Geçirdi
07.01.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı'da şüpheli S.Y.'nin poşetlerinde 639 gram kokain ve sıvı amonyak bulundu, gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın poşetlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı amonyak ele geçirilirken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik yürüttükleri denetim ve çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki çevre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin dikkati neticesinde, durumundan şüphelenilen S.Y. (32) isimli şahıs durduruldu. Ekipler tarafından şahsın yanında bulunan poşetlerde yapılan aramalarda; 639,30 gram kokain, satışa hazır halde 22 adet küçük şeffaf poşet içerisinde toplam 11,64 gram kokain ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 547,34 gram sıvı amonyak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde paketleme malzemesi olarak kullanılan 1 adet zımba, 1 kutu zımba teli ve çok sayıda küçük naylon poşet bulundu. Gözaltına alınan şüpheli S.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Polis 639 Gram Kokain Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:08:31. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Polis 639 Gram Kokain Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.