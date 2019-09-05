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İzmir'de uzay meraklıları için gözlem kampı

2 saat önce

İzmir'de uzay meraklılarının ücretsiz katılabileceği gökyüzü gözlem kampı gerçekleştirilecek.

İzmir'de uzay meraklıları için gözlem kampı, System.String[]

İzmir'de uzay meraklılarının ücretsiz katılabileceği gökyüzü gözlem kampı gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, rektörlük ve EÜ Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 7-8 Eylül'de "EÜ Gökyüzü Gözlem Kampı" düzenlenecek.

İzmir'in doğusunda yer alan Nif Dağı eteklerinde yer alan Ege Üniversitesi Gözlemevi yerleşkesinde düzenlenecek kampta Güneş, Ay, Jüpiter, Satürn ve derin uzay cisimlerinin gözlemleri yapılacak. Programda gök taşı koleksiyonu sergisi ile kara delik simülasyon deneyi de yer alıyor.

"Derin Uzaydaki İnsan" konulu bir konferansın da gerçekleştirileceği programın son gününde doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinliğe 18 yaşından küçükler velileri ile katılabilecek. Çocuklara yönelik Mars yüzey aracı yapımından güneş saati yapımına kadar beş farklı atölye çalışması sunulacak.

Eylül, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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