İzmir\'de Yağışlar Tarım Arazilerini Canlandırdı

İzmir'de şiddetli yağışlar sonrası tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerin açtıkları kuyular ve kendiliğinden oluşan düdenler sayesinde boşa akan sular yer altına iletilerek yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması sağlanıyor.

Son iki yılı oldukça kurak geçiren İzmir'de ocak ayından itibaren etkili olan yağışlar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün şiddetini arttıran yağmur kent genelinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle özellikle Menderes ilçesinde birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

İlçenin Karakuyu Mahallesi'nde 2019'un ocak ayında oluşan düdenler son yağışlarla tekrardan su aldı. Sıra dışı görüntüsüyle yine ilgi çeken bölgeye gelen vatandaşlar düdenlerin fotoğrafını çekti.

Bölgede çiftçiler ise son yıllarda tarlalarını basan suların mayıs ayı sonuna kadar çekilmemesi ve bu nedenle ekinlerinin zarar görmemesi nedeniyle kendi imkanlarıyla arazilerine su kuyuları açmaya başladı.

Tarlalarının su toplayan bölgelerine açılan çok sayıda kuyularla yer altına aktaran vatandaşlar, bu sayede arazilerini normal zamanda ekip hasat yapmaya başladı.

Çiftçilerin açtıkları kuyular ve kendiliğinden oluşan düdenler sayesinde boşa akan sular yer altına iletilerek yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması sağlanıyor.

Çiftçiler böylece suların denize değil yer altına gittiğini ve bu sayede yazın sulama sıkıntısı çekmediklerini belirtiyor.

"Köy halkı bayram yapıyor"

Arazilerinin yağışla birlikte yeniden sular altında kalması üzerine bölgeye giden çiftçiler, yağmur suyunu hasat etmek için kuyuları kontrol ediyor.

Çiftçi Mustafa Coşkun, AA muhabirine, yağmur sularını toplamak için tüm bölge halkının özel bir çabası olduğunu söyledi.

Tarlaların su toplayan yerlerine sondajla kuyu açtıklarını belirten Coşkun, "2019 yılında böyle bir bol yağış almıştık. Bu bol yağış bizi bugüne kadar getirdi. 2016 bizi bayağı düşündürüyordu. Bu yağışlarla aldığımız suyu yer altına alarak bir nevi depoluyoruz. Düdenlerle, obruklarla yer altına aldığımız sular inşallah bizi en az 5-6 yıl daha ileriye taşıyacak." dedi.

Arazilerini su basan çiftçilerin de bu durumdan mutlu olduğunu ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"2026 yılının kurak geçeceğini tahmin ederek buğday ekmişlerdi. Bu sularla birlikte buğdaylarımız muhtemelen bozulacak. Ama biz ona razıyız. Hatta köy halkı bayram yapıyor diyebilirim. Herkes obrukların, sondaj kuyularının ağızlarındaki biriken çer çöpü alarak daha çok su çekmeye çalışıyor. Doğal meyilin bizim bölgeye olmasından dolayı burası birikme noktası oluyor. Biz de onları dışarı kaçırmıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve zamanında açılan kanallarla suyu düdenlere yönlendiriyoruz. Yer altı su seviyelerimizin en üst düzeye gelmesi için."

"Dün akşamki yağış çok güzel oldu"

Çiftçi Hasan Ali Coşkun da 4-5 yıldır ovalarının bu şekilde dolmadığını, birkaç günlük yağışla birlikte tarlaların yeniden sular altında kaldığını söyledi.

Tarım arazileri sular altında kalmasına rağmen çok mutlu olduklarını anlatan Coşkun, "Dün akşamki yağış çok güzel oldu. Metrekareye 100 litrenin üstünde bir yağmur yağdı. Şu an keyfimiz çok güzel. Düdenlerimiz oluşuyor burada. Kendi imkanlarımızla bu suyu yer altına vermeye çalışıyoruz. Boş artezyen kuyularımız var. Bu kuyulara borularla 30-40 metre alta suyu veriyoruz. Yazın da bunu tekrardan arazileri sulamak için kullanıyoruz." dedi.