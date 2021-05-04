İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, bir otomobilin altına özel mıknatıslı düzenekle gizlenmiş metamfetamin ve anahtarlık şeklinde hassas terazi ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Kemal Reis Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altına eğilen K.K'nin hareketlerinden şüphelendi.
Aracın altında arama yapan ekipler, özel mıknatıslı düzenekle otomobilin alt kısmına yapıştırılmış bir kalemlik, kalemliğin içinde de 61 gram metamfetamin buldu.
Yine özel bölmede araç anahtarı şeklinde bir hassas terazi ele geçirildi.
K.K. ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de otomobilin altında gizlenmiş özel mıknatıslı kalemlik içerisinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika