Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 59 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 59 düzensiz göçmen yakalandı

01.07.2022 12:39

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 29 Haziran'da yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri sırasında Afganistan uyruklu 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

YORUMLAR
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Jandarmadan düzensiz göçmenlere geçit yok: 59 Afgan göçmen yakalandı Jandarmadan düzensiz göçmenlere geçit yok: 59 Afgan göçmen yakalandı Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 59 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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