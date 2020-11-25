İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı - Son Dakika

İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı

25.11.2020 11:27
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı, System.String[]

İZMİR'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla alışveriş merkezlerindeki ortak alanlarda bulunan masa ve sandalyeler kaldırıldı.

İZMİR'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla alışveriş merkezlerindeki ortak alanlarda bulunan masa ve sandalyeler kaldırıldı. Getirilen yasakların ardından AVM'lerin boşaldığı görüldü.

İzmir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, alışveriş merkezlerindeki ortak alanlarda bulunan masa ve sandalyeler kaldırıldı. Ayrıca, kentteki sahil kesiminde piknik yapmak da yasaklandı. Balçova ilçesindeki bir AVM'nin yemek bölümündeki masa ve sandalyelerin kaldırıldığı görülürken, vatandaşların yemeklerini bahçe kısmında yedikleri görüldü. Bazı kişiler de, yemeklerini alıp, evlerine götürdü. Sağlık çalışanı Gülşah Sarıkaya, "Yemeğimi aldım, evime gidiyorum. Kendim de bir sağlık çalışanıyım. Böyle şeylere, hele ki bu dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. Yemek alanında hiç kimse yok, aslında çok güzel. Normalde çok kalabalık olur burası ama şu an kimse yok. Rica ile de oturamıyorsunuz. İnsan aslında biraz tuhaf oluyor ve özlem duyuyor. İçeriye girip baktığım zaman normalde cıvıl cıvıl olan yerde şu an kimse yok. İnsanları bazen engelleyemiyorsunuz. Dışarıda yemek yiyenler var, onlar da kendilerince öyle bir çözüm yolu üretmişler" dedi.

VATANDAŞLAR YASAKLARI DESTEKLİYOR

Kent ormanında vakit geçiren vatandaşlardan Ahmet Yapıcıoğlu, "Ben çok iyi olacağını düşünüyorum bu kuralların. İnsanlar birbirlerini korumak için yapmaları gereken ne varsa yapmalıdır. Buraya gelen insanların hepsi, piknik gibi akşam yemek yemek gibi, kalabalık olarak yapılacak aktiviteleri yapmak için buraya geliyor. Burası normalde çok kalabalık oluyor. Buraya devamlı geliyoruz. Şu anki durumu gayet iyi ve bu yasakların getirilmesi harika" dedi. Funda Palabıyık ise, "Yasakların gelmesi gerçekten güzel bir şey. Geçen hafta buraya yürüyüş için geldiğimizde gördük ki iğne atsanız yere düşmeyecek bir hal var. Pandemide evlerden çıkmıyoruz ama bazılarında hiç korku yok. Gelsin yasaklar. Sigara yasağı da gelsin, piknik yasağı da gelsin. Çünkü herkes potansiyel taşıyıcı, hepimiz etkileniyoruz. Herkes ona göre davransın" diye konuştu. Fatoş Yapıcıoğlu, "Yasakların gelmesi müthiş. Herkesin uymasını istiyoruz. Normalde evden dışarı çıkmıyoruz, bugün sadece buraya hava almaya geldik" dedi.


İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı

Hıfzıssıhha Kurulu, Balçova, Piknik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı - Son Dakika


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