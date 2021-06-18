İzmir'de yaşanan saldırı sonucu evlat nöbeti tutan babadan ilginç iddia: Bu kızı HDP kurban etti - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde İzmir'de gerçekleşen korkunç olayda HDP il binasına giren bir saldırgan elindeki silahla il binası içinde bulunan Deniz Poyraz'ı öldürmüş, olayın duyulmasının ardından toplumun her kesiminden tepki yağmıştı. HDP'ye destek mesajlarının da verildiği olay sonrasında bugün HDP İl binası önünde evladı terör örgütü PKK'ya katılan kızı için 2 yıldır evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, şok edici bir açıklama yaptı.

"ABİ SENİ ÖLDÜRECEKLER"

Saldırının gerçekleştiği saatlerde HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki çadırda oturduğunu anlatan Laçin, "Silahlar patlamadan 10 dakika önce binadaki HDP'liler, birisi il başkanı birisi il başkan yardımcısı binadan çıktı. Ben çadırda otururken içeri 25-30 yaşlarında bir kadın girdi. Girdiği gibi panikle 'Abi seni öldürecekler' dedi. Ben hemen ayağa kalktım 'Nereden biliyorsun?' diye soracaktım, onun bana söylediklerini emniyetle paylaşacaktım. Lafını bitirmeden silah patladı. Silah camdan tam bana karşı patladı, o anda polisler içeri girerek beni götürdü" dedi.

"SALDIRIDAN 5 DAKİKA ÖNCE BİNAYI BOŞALTTILAR"

Saldırgan binaya gelmeden hemen önce binanın boşaltıldığını ileri süren Laçin, "Bu kızı HDP kurban etti. Niye boşalttılar binayı silah patlamadan 5 dakika önce? İçeride kim varsa bırakıp binaya boşalttılar. İçeride sadece o kızı bıraktılar. Zaten bunların dışarı çıkmasıyla kadının çadıra girmesi, bana haber vermesi, 'Abi seni öldürecekler' demesi ile silahın patlaması bir oldu. Bu gencecik kızı HDP kurban etti" diye konuştu.