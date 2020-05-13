İzmir'de Zeki Müren'in şarkı bestelediği yere 'tuvalet' tepkisi - Son Dakika
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İzmir'de Zeki Müren'in şarkı bestelediği yere 'tuvalet' tepkisi

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan Kültürpark'ın içindeki Zeki Müren'in altında şarkı bestelediği söylenen manolya ağacının altına, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tuvalet inşa edildi.

İzmir'de Zeki Müren'in şarkı bestelediği yere 'tuvalet' tepkisi, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan Kültürpark'ın içindeki Zeki Müren'in altında şarkı bestelediği söylenen manolya ağacının altına, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tuvalet inşa edildi. Gelen tepkilerin ardından inşa edilen tuvalet kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ?Kültürpark'a kurulan üretici pazarındaki esnafın ihtiyacını karşılanması gerekçesiyle yapılacak tuvalet, tepki topladı. Sanatçı Zeki Müren'in İzmir'e her gelişinde ziyaret ettiği ve 'Benim Güzel Manolyam' şarkısını altında bestelediği belirtilen alana tuvalet yapılması tepkileri de beraberinde getirdi. Kaskatlı Havuz'un karşısına yapılan tuvalet sökülürken, altına dökülen beton kaldı. Tuvaletin söküldüğü alanın hemen yanına konulan 'İzmir Büyükşehir Belediyesi- Daha ulaşılabilir bir İzmir için çalışıyoruz' tabelası ise dikkati çekti. Vatandaşlar, alanın hiçbir şekilde tuvalet yapılmaya uygun olmadığını söyleyerek, "Ziyaretçiler buraya gelerek Kaskatlı Havuz'un etrafında oturuyor, fotoğraf çekiliyor. Ayrıca 'Sanat Güneşi' olarak anılan Zeki Müren'in de hatırası var. Bu yapılan yanlıştı. Tuvaletin kaldırılması iyi oldu ancak şu an burada kalan beton da kötü bir görüntüye neden oluyor" dedi.

'ALINAN KARAR YANLIŞTI'

İzmirli olduğunu ve yıllardır Kültürpark'ta vakit geçirdiğini dile getiren Fatih Yorgancı (51), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın doğru olmadığını vurgulayıp, "Manolya ağacını Zeki Müren'in kendisi dikti diye biliyorum ve bu ağacın altın şarkılar bestelemiş hatta fuardaki gazinoda sahneye çıkmadan burada gelip gölgesinde dinlenirmiş. Burada 1,5 aylık bir çalışma yapıldı ancak bir gün vinç geldi tuvaleti götürdü. Sonra projeden vazgeçilmiş. Orada geriye beton alan kaldı onu da kaldıracaklar mı belli değil. Bu proje baştan yanlıştı. Koskoca fuar başka yerde yapılabilirdi. Kaskatlı Havuzu da burada başka alan mı yoktu buraya yapılmaya çalışıldı anlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ'

Manolya ağacının İzmir için önemini bildiğini dile getiren vatandaşlardan Savaş Çelebi (47) ise tuvaletin kaldırılmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan yanlıştan döndüğü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Zeki Müren bu ağacın altında beste yapmıştı. İzmir için önemli ve anısı olan alanlardan birisi olduğunu bir İzmirli olarak biliyorum. Buraya tuvalet inşa edildiğinden haberim yoktu. Bana da arkadaşlar söyledi. Yanlıştan dönülerek kaldırılmış olması güzel oldu. İzmir'de tuvalet ihtiyacının da önemli olduğunu söylemekte fayda var. Belki de iyi niyetli düşünülerek yapılan bir çalışma olsa da kaldırmış olmaları önemli."


Zeki Müren, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:16 Kaynak: DHA


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