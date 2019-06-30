Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı.
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İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı.

1 saat önce

İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı.

İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı., System.String[]
İzmir'deki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Ekipler, 2 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:23 Kaynak: İHA
Çandarlı, İzmir, 3. Sayfa
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