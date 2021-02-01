İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı

01.02.2021 14:57

İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor.

İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde sabah saatlerinde itibaren 4 şiddetinin üzerinde 7 deprem meydana geldi. İlçede bazı dükkanlar tedbir amacıyla boşaltılırken vatandaşlar depremlerin çok sarsıcı olmadığını belirterek tedbir amaçlı olarak evlerinin dışında beklediklerini söyledi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında itibaren deprem fırtınası yaşanıyor. Saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde başlayan deprem fırtınasını ilerleyen 5.1, 4.8, 4.7, 4.2, 5.1 ve 4.0 şiddetinde depremler takip etti. İzmir genelinde de hissedilirken Karaburun'da yaşayan vatandaşlar, depremler nedeniyle evlerinin dışarısında vakit geçirmeye başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmazken, Karaburun ilçesinde bazı dükkanlar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Depremlerin ardından Karaburun'da Kaymakam Serap Özmen Çetin, ilçeyi gezerek vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karaburun Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çetin, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Vatandaşlar depremleri anlattı

Depremle ilgili konuşan Mordoğan eski Belediye Başkanı Ferhan Eroğlu, "Deprem sabahtan itibaren birkaç kez sarstı. En büyüğü 5.1 şiddetindeydi onu net hissettik. İnsanları tedirgin edecek ve paniğe kapılacak şekilde bir deprem olmadı. Kısa sürdüğünü düşünüyoruz" dedi.

Karaburun'da esnaflık yapan Hasan Karabatak, Depremin dükkanını açmadan meydana gelmeye başladığını söyleyerek, "Komşularla konuşurken bile deprem olmaya devam etti. Artçılar yaşanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nermin Yılmaz ise "Ağır bir fırtına var ilk depremi bu yüzden hissetmedim. Kedimi veterinere götürecektim o anda ikinci depremi hissettim. Daha sonra veterinere giderken dükkanların tedbir amaçlı boşaltıldığını gördüm. Şimdi burada beklemeye başladım" diye konuştu.

İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı
İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı
İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı
İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı

Ege Denizi, Karaburun, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki deprem fırtınası sürüyor... Karaburun'da bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika


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