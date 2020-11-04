İzmir'deki depremde evi zarar görenler eşyalarını Fuarİzmir'e bırakılabilecek - Son Dakika

İzmir'deki depremde evi zarar görenler eşyalarını Fuarİzmir'e bırakılabilecek
04.11.2020 19:33
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden zarar gören vatandaşların, hasarlı binalardaki eşyalarını Gaziemir'deki Fuarİzmir'e bırakabileceğini duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden zarar gören vatandaşların, hasarlı binalardaki eşyalarını Gaziemir'deki Fuarİzmir'e bırakabileceğini duyurdu.
Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem hasarlı/yıkılmış binalardan eşyalarını taşıyan ve depo ihtiyacı duyan vatandaşlarımız için Gaziemir Fuarİzmir D Blok ayarlanmıştır." ifadesine yer verdi.
Vali Köşger, eşya bırakmak isteyenlerin ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya ile irtibata geçebileceğini bildirdi.
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