İzmir'deki depremde evi zarar görenler eşyalarını Fuarİzmir'e bırakılabilecek - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden zarar gören vatandaşların, hasarlı binalardaki eşyalarını Gaziemir'deki Fuarİzmir'e bırakabileceğini duyurdu.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem hasarlı/yıkılmış binalardan eşyalarını taşıyan ve depo ihtiyacı duyan vatandaşlarımız için Gaziemir Fuarİzmir D Blok ayarlanmıştır." ifadesine yer verdi.

Vali Köşger, eşya bırakmak isteyenlerin ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya ile irtibata geçebileceğini bildirdi.