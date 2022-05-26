İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

26.05.2022 20:07
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 şüpheli salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlıdan 11'i dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden bazılarının örgüt yöneticisi olduğu, kimilerinin ise "sohbet" adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığı belirlenmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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