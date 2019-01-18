Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Uyuşturucu Operasyonunda 40 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'deki Uyuşturucu Operasyonunda 40 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

İZMİR'de kent genelinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki Uyuşturucu Operasyonunda 40 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
İZMİR'de kent genelinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Son haftalarda, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde, 'torbacı' denilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, sokak aralarında ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı. Yeşilyurt'taki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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