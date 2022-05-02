İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika

İZMİR'in Buca ve Torbalı ilçelerinde 14 adrese yapılan uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ve Buca'daki adreslerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisinin arından harekete geçti. Belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 gram metamfetamin maddesi, 829 sentetik ecza hap, 227 kubar esrar maddesi, 2 sentetik kannabinoid bonzai, 28 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli de emniyete götürüldü, 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de savcılıktaki ifadesi sonrası salıverildi.