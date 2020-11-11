İzmir Depremi'nde görev alan Bilecik UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika

İzmir Depremi'nde görev alan Bilecik UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı

11.11.2020 16:35
İzmir Depremi'nde görev alan Bilecik UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz alanında ve çadır kentte görev alan UMKE ekibi, yaşadıklarını anlattı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz alanında ve çadır kentte görev alan UMKE ekibi, yaşadıklarını anlattı.

Vali Bilal Şentürk'ün tebriklerinin ardından AA'ya konuşan sağlık çalışanları, gönüllü olarak katıldıkları İzmir Depremi'ni anlattı.

Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan UMKE gönüllüsü Meryem Sarıkaya, afet durumları için oluşturulmuş olan ekipte görev aldığını ve haber alır almaz görev için İzmir'e hareket ettiklerini söyledi.

Emrah Apartmanı'nda çalışmalara başladıklarını ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"22 saat boyunca oradaki enkazda çalışma yaptık. Bulunduğumuz süre boyunca maalesef iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık, bir tane de canlı kedimiz çıktı. Acı senaryolara şahit olduk ilk gün. Daha sonra Güven Apartmanı'ndaki çalışmalara destek verdik. Daha sonra çadır kentlerdeki sağlık noktalarında görev aldık."

İzmir halkının kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Sarıkaya, bina güvenliği konusunda tüm vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bozüyük 112 Acil Servis Müdürlüğü'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan Gözde Şenel ise UMKE'ye yeni katıldığını belirtti.

Ekiplerin canla başla görev yaptığını belirten Şenel, "İlk defa deprem bölgesinde yer aldım. Benim için biraz zorlu idi, psikolojik olarak da. Hepimiz can kurtarmak için oradaydık, çok güzel bir organizasyonla çalıştık. Hepimiz insanlara yardım etmek için oradaydık. İnsanlara yardım edebildiğim için çok mutlu oldum." diye konuştu.

"Gerek olduğu her zaman göreve hazırız." diyen Şenel, şunları söyledi:

"Oradaki herkes duygu doluydu. Birilerine yardım etmek için hepimiz çırpınıyorduk, çabaladık. Bizim istirahat saatlerimizde Elif ve Ayda bebeğe ulaşıldı. O an çok mutlu olduk. Çok daha fazla kişiyi canlı olarak çıkarmak isterdik. Elif ve Ayda bebek için çok mutluyum, inşallah güzel hayatları olur."

Bilecik Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan Mustafa Toprak da ekiplerin koordineli olarak enkaz alanında özveri ile görev yaptığını vurguladı.

Toprak, sağlık camiasının her alanda vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Enkaz alanında hep canlı çıkarılma umuduyla bekledik. İlk gün, 22 saat boyunca bu umutla bekledik. 3 gün boyunca enkaz alanında görev aldık, daha sonra depremzedelere çadırda sağlık desteği verdik." ifadelerini kullandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil, Bilecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Depremi'nde görev alan Bilecik UMKE ekibi, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika


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