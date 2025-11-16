İzmir Doğal Yaşam Parkı, Ara Tatilde Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
İzmir Doğal Yaşam Parkı, Ara Tatilde Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

16.11.2025 10:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, ara tatil süresince binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Çocuklar, 135 türde hayvanla tanışırken, evcil hayvanlarla birebir temas kurma fırsatı buldular. Park, aileler için keyifli bir gün geçirme imkanı sundu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, ara tatil süresince binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çocuklar 135 türde hayvanın bulunduğu parkta doğal yaşam yolculuğuna çıktı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, 8 Kasım'da başlayan ara tatilde çocuklar ve aileleriyle binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, 135 farklı türde bin 600'ün üzerinde hayvan ile 250'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapan parkta keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar evcil hayvanlarla birebir temas kurma imkanı buldu

Parkı ziyaret edenler aslan, kaplan, fil, zürafa, zebra, çeşitli kuş türleri, sürüngenler ve su canlıları gibi pek çok türü doğal ortamlarına yakın şekilde oluşturulan yaşam alanlarında görme şansı elde etti. Çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde evcil hayvanlarla birebir temas kurma imkanı buldu. Park içinde yer alan geniş yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, kafe ve dinlenme noktaları da ailelerin keyifli bir gün geçirmesine olanak tanıdı.

Ziyaret saatleri

İzmir Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde pazartesi günü de ziyarete açıldı. Park pazartesi günleri hariç her gün 09.00–16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Doğal Yaşam Parkı'nda tam bilet 80 TL, öğrenci 40 TL. 0-6 yaş grubu çocuklar ve engelli ziyaretçiler ise ücretsiz giriş yapabiliyor.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.