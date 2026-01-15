İzmir'e 100 Milyar Liralık Sağlık Yatırımı - Son Dakika
İzmir'e 100 Milyar Liralık Sağlık Yatırımı

İzmir\'e 100 Milyar Liralık Sağlık Yatırımı
15.01.2026 14:17
Eyyüp Kadir İnan, İzmir'e sağlık alanında toplam 100 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle İzmir'e yaklaşık 100 milyar liralık sağlık yatırımı kazandırdıklarını söyledi.

İzmir Şehir Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen 45 ambulansın hizmete alınma töreninde konuşan İnan, Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılından bugüne kent genelinde toplam 70 milyar liralık yatırım yapıldığını belirti.

İzmir Şehir Hastanesi'nin Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olduğunu ifade eden İnan, "Burası adeta bir şifa fabrikasıdır. 2 bin 60 yatak kapasitesi, 340 polikliniği, 55 ameliyathanesi ve 450 yoğun bakım yatağıyla dünya standartlarının üzerinde bir sağlık merkezdir. Hizmete girdiği günden bu yana 8 milyon hastaya hizmet verdi. Neredeyse bu rakam İzmir nüfusunun 2 katı." dedi.

İnan, İzmir'in çeşitli ilçelerinde yatırım bedeli toplam 3 milyar lira olan 16 yatırımın da inşaatının devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"2026 yılının ilk 8 ayında Dikili'de çok güzel bir hastaneyi hayata geçireceğiz. Selçuk'ta devasa bir sağlık kampüsünü açacağız. Bu 2 hastanenin yatırım tutarı da 700 milyonu aşmış durumda. Önümüzdeki süreçte İzmir'imizde ortaya koyduğumuz sağlık alanındaki proje ve hedeflerin toplam yatırım bedeli 30 milyar lirayı bulacak. 634 bin metrekare kapalı alana ve 2 bin yatak kapasitesine sahip toplam 38 yatırımımızın da arsa temini ve projelendirme süreci sürmektedir. Bu vizyon kapsamında 400 yataklı Bozyaka Devlet Hastanesi, 400 yataklı Yenişehir Eğitim Araştırma Hastanesi ve Menemen'e yapacağımız 250 yataklı yeni hastane İzmir'e kazandırılacaktır. Tamamladığımız, devam eden ve planlanan projelerle birlikte, İzmir'e toplamda yaklaşık 100 milyar liralık devasa bir sağlık yatırımı kazandırıyoruz."

Yerel yönetime eleştiri

İzmir'deki yerel yönetimleri eleştiren İnan, "Yerel yönetim şehrimizdeki kronik sıkıntıları yönetemiyor, beceremiyor. Biz milyarlık tesisleri yönetirken Ege Bölgesi'ndeki bir numaralı sağlık üssü olan (İzmir Şehir Hastanesi) hastanenin çöplerini toplamaktan aciz bir yerel yönetim var. Biz hastaneleri sıfırdan inşa ediyoruz, onlara ekipmanlar kazandırıyoruz. Ama yerel yönetimdeki arkadaşlar, yoldaki çukurları kapatamıyor, trafiği yönetimiyor. Biz 'hizmet' diyoruz, her defasında bu eserleri şehirlerimize kazandırıyoruz. Fakat onlar her defasında mazereti önümüze getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

İnan, 2002 yılında İzmir'de görev yapan ambulans sayısının 30 olduğunu, bugün ise hizmete alınan ambulanslarla birlikte bu sayının 200'e ulaştığını belirtti. Ambulansların her birinin yürüyen birer yoğun bakım ünitesi olduğunu kaydeden İnan, 45 ambulansa merkezi hükümetten 250 milyon lira ayrıldığını söyledi.

İnan, ambulansların 7 dakikada vakaya ulaştığını ifade ederek, "Ne İngiltere'de ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde böyle bir şey var. 30-40 dakikada ambulans bulabilirsen... Şehrimizde 7 dakikada bu iş halloluyor. İzmir trafiğine rağmen 7 dakika. Bu da açıkçası büyük bir başarı." diye konuştu.

"Dünyada rakibimiz yok"

İzmir Valisi Süleyman Elban da Türkiye'de tüm sağlık hizmetlerinin hızlı ve kaliteli olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin çok donanımlı yetiştiğini anlatan Elban, "Sağlık alanında hizmet kalitesini arttırmak için çaba içindeyiz. Bu konuda dünyada rakibimiz yok. Bunları niye yapıyoruz, insanımız daha sağlıklı olsun. Vatandaşına kıymet vermek böyle bir şey." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise AK Parti iktidarıyla birlikte sağlığın ilk kez devlet politikası haline geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 45 ambulansın anahtarları protokol üyeleri tarafından sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Törene AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.