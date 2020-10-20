İzmir Eczacı Odasından, eczane çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen kişiye tepki - Son Dakika

İzmir Eczacı Odası, Aliağa ilçesinde bir eczanede, çalışanlara sözlü saldırıda bulunduğu ve eczane gereçlerine zarar verdiği öne sürülen kişiye ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, 17 Ekim'de Aliağa'da bir eczanede, reçetesindeki fiyat farkından dolayı sorun çıkaran bir şahısın önce eczane çalışanlarına sözlü saldırıda bulunduğu, daha sonra eczane gereçlerine zarar verdiği kaydedildi.

Çevredekilerin müdahalesi sonrasında olay yerinden uzaklaşan şahıs hakkında eczacının gerekli hukuki süreci başlattığı belirtilen açıklamada, "Değerli meslektaşımız ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyoruz. Ayrıca, İzmir Eczacı Odası olarak sürecin her aşamasında meslektaşımızın yanında olacağımızın ve gelişmelerin takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.