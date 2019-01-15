Son Dakika Haberleri: İzmir Foçalı Balıkçının Ağına Mayın Takıldı

İzmir Foçalı Balıkçının Ağına Mayın Takıldı

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde trol teknesiyle balıkçılık yapan 47 yaşındaki Aykut Akyar'ın ağına, mayın takıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde trol teknesiyle balıkçılık yapan 47 yaşındaki Aykut Akyar'ın ağına, mayın takıldı. Balıkçı barınağına getirilerek yetkililere teslim edilen mayının, Deniz Kuvvetleri'nden gelecek uzman personel tarafından incelendikten sonra gereğinin yapılacağı öğrenildi.

Balıkçı Aykut Akyar, Foça- Karaburun arasındaki avlanma sahasında, 'Babacan Reis' adlı teknesinden, gece trol ağlarını denize bıraktı. Saat 06.00 sıralarında ağırlaşan ağlarını, teknedeki 2 arkadaşıyla birlikte toplayan Akyar, ağında küre şeklindeki bir ağırlığı fark etti. Mayın olabileceğini düşünerek, emniyetli bir şekilde teknesine indirdi. Aykut Akyar durumu telefonla, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra aldığı talimatla, teknesini Foça Balıkçı Barınağına çekti.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını ve iş gereği gece çalıştıklarını belirten Akyar, daha önce amcasının teknesinde avlanırken torpido ve mayına rastladıklarını, bu nedenle hiç paniklemediğini kaydetti. Akyar, Talihimize ağımıza mayın rastgeldi. Kaldırdık. Teknenin kıç tarafına koyduk. Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenliğe haber verdik. Yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz dedi. Bu olayın kendisini hiç mi korkutmadığı sorulan Akyar, Biz Türk milleti olarak böyle şeylerden korkmayız. 15 Temmuz'da da bunu gösterdik diye yanıt verdi.

Foça Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince teslim alınan ve mayın olduğu belirlenen cismin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman personelinin incelemesinden sonra gereğinin yapılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:42 Kaynak: DHA

Foça, İzmir, Güncel
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