İZMİR Hastane personelinin 23 Nisan videosu beğenildi - Son Dakika

Hastane personelinin 23 Nisan videosu beğenildi

İZMİR'in Bergama ilçesindeki devlet hastanede görevli sağlık çalışanları, iş kıyafetleriyle İstiklal Marşını okuyup sosyal medyada paylaştı. Sağlık çalışanlarının videosu, beğeni topladı. Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi çalışanları, bugüne kadar 70 koranavirüs teşhisi konulan hastayı tedavi edip, taburcu etti. Azimle çalışan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için bir etkinlik gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları, iş kıyafetleriyle İstiklal Marşını okuyup sosyal medyada paylaştı. Sağlık çalışanlarının videosu, beğeni topladı. Görüntülerde konuşan Hastane Başhekimi Dr. Osman Himmetoğlu, "Millet olarak koranavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bizler bu süreçte, Bergama ve bölge halkının desteğini her zaman yanımızda hissettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, böyle bir video hazırlayarak vatandaşlarımıza teşekkür etmek isteyen çalışanlarıma teşekkür ediyorum" dedi