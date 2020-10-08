İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

İzmir'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.