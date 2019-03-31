İzmir'in Aliağa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Serkan Acar...
2 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Serkan Acar kazandı.
İzmir
'in Aliağa
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Serkan Acar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Acar 26 bin 726, CHP
adayı Özcan Durmaz
24 bin 449, Saadet Partisi
adayı İsmet Topal
401 oy aldı.
Acar'ın öz geçmişi
İlk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamlayan Serkan Acar, 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi bürosunu açan Acar, 2014 Mahalli İdareler seçiminde Aliağa Belediye Başkanı seçildi.
Evli olan Acar, 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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