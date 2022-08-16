DOMUZ SÜRÜSÜNE OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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DOMUZ SÜRÜSÜNE OTOMOBİL ÇARPTI

16.08.2022 23:56

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir sürücünün yaban domuzlarına çarptığı anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir sürücünün yaban domuzlarına çarptığı anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Olay, bugün Evka-3 Mahallesi Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yemek aramak için dağlık bölgeden inen domuz sürüsü, yolun karşısına geçmek istedi. Sürücüler sürünün geçmesini beklediği sırada, bir sürücü sürüyü fark etmeyerek çaptı. Yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye bir otomobil çarptığı görülüyor. Meydana gelen olayda 1 yaban domuzunun yaralandığı, belediye ekiplerinin yaban domuzunu alarak tedavi için götürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOMUZ SÜRÜSÜNE OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

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