İzmir'in Bu İlçelerinde 24 Saati Aşkın Su Kesintisi
1 saat önce
İZSU, Mithatpaşa Caddesi ile Çağdaş Sokak üzerinde bulunan ana isale hattında meydana gelen arızanın tamir edileceğini bildirerek, Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinin tamamına, Karabağlar ilçesinin ise bir bölümünde 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 21.
İZSU, Mithatpaşa Caddesi ile Çağdaş Sokak üzerinde bulunan ana isale hattında meydana gelen arızanın tamir edileceğini bildirerek, Güzelbahçe
, Narlıdere
ve Balçova
ilçelerinin tamamına, Karabağlar
ilçesinin ise bir bölümünde 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 21.00'den itibariyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. İzmir
Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU), Mithatpaşa Caddesi ile Çağdaş Sokak üzerinde bulunan ana isale hattında arıza meydana geldiğini bildirdi. İZSU, arıza nedeniyle 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 21.00 ile 30 Ocak 2019 Çarşamba
günü saat 11.00 arasında; Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinin tamamı ile Karabağlar ilçesinde Fahrettin Altay
Mahallesi'nin bir kesiminde (Oyak Sitesi'nin deniz tarafında kalan alt kesimlerde) su kesintisi yapılacağını açıkladı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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