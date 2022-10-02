İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu.
Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hafta sonu tatili nedeniyle kapalı bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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