İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

02.10.2022 11:24

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu.

Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hafta sonu tatili nedeniyle kapalı bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Seyhan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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