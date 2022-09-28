İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı

28.09.2022 19:00

İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çevre yolu üzerinde Balçova'dan Gaziemir'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABG 235 plakalı otomobilin, Fuar İzmir yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alevler çıktı.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere ilk müdahale, yangın söndürme tüpleriyle yapıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen yangın söndürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında otomobilin LPG'li olmasının da etkisiyle patlamalar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 02:05:23. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement