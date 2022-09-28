Yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen yangın söndürülemedi.

Çevre yolu üzerinde Balçova 'dan Gaziemir'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABG 235 plakalı otomobilin, Fuar İzmir yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alevler çıktı.

Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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