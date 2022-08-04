Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Karabağlar, Kızılay, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.