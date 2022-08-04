Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı - Son Dakika
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Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı

04.08.2022 13:35

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için koyduğu giysi toplama kutusu kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yağmalandı. Giyim kutusunu açanların kıyafet seçmesi dikkat çekerken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün gece saatlerinde Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti.

KIYAFET SEÇTİLER

Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar, kutu içerisinde vatandaşlar tarafından bırakılan giysileri alarak yere bıraktı. Kıyafetlerin arasından beğendiklerini alan kişiler, beğenmediklerini ise tekrar yere bıraktı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Karabağlar, Kızılay, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı - Son Dakika
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