İzmir'de dron destekli uygulama sırasında firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de dron destekli uygulama sırasında firari hükümlü yakalandı

14.08.2022 15:27

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dron destekli trafik uygulaması sırasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dron destekli trafik uygulaması sırasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirdi.

Ekipler, dron görüntüsünden Yeni Girne Caddesi'nde bir aracın kural ihlali yaptığını fark etti.

Durdurulan otomobilin sürücüsü Ali Engin Ç'nin (48) yapılan sorgusunda "ruhsatsız silah, hakaret, yaralama ve alkollü araç kullanma" suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Öte yandan denetimlerde 35 sürücüye toplam 15 bin 200 lira para cezası kesilirken bir araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Ali Engin, Hisarcık, Çanakçı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de dron destekli uygulama sırasında firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de dron destekli uygulama sırasında firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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