Arınç'tan Gül ve Erdoğan'lı kutlama mesajı! Notu da fotoğraf kadar manidar

Durdurulan otomobilin sürücüsü Ali Engin Ç'nin (48) yapılan sorgusunda "ruhsatsız silah, hakaret, yaralama ve alkollü araç kullanma" suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Ekipler, dron görüntüsünden Yeni Girne Caddesi'nde bir aracın kural ihlali yaptığını fark etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de dron destekli uygulama sırasında firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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