Olayı gören aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Kırlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kaynak: İHA

Ödemiş, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti - Son Dakika

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