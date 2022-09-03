Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti - Son Dakika
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Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti

03.09.2022 19:46

İzmir'in Kiraz ilçesinde yeni satın aldığı dananın saldırısına uğrayan besici yaşamını yitirdi. Dananın boynuzunun talihsiz adamın kalbine saplandığı belirtildi.

İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ödemiş ilçesinde kurulan hayvan pazarından dana alan 47 yaşındaki Mehmet Kırlı, aldığı danayı Kiraz ilçesinde bulunan ağırına götürdü. Burada aldığı hayvanı araçtan indirmeye çalışırken hırçınlaşan dananın saldırısına uğrayan Mehmet Kırlı'nın kalbine dananın boynuzu saplandı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Kırlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Ödemiş, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti - Son Dakika
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