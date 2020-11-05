İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor - Son Dakika

İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

05.11.2020 13:54

İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor Bina sakinleri bavullarıyla çıktı İzmir'in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde deprem nedeniyle çatlayan bina, içeride bulunan vatandaşlar tarafından boşaltılıyor.

İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

Bina sakinleri bavullarıyla çıktı

İZMİR - İzmir'in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde deprem nedeniyle çatlayan bina, içeride bulunan vatandaşlar tarafından boşaltılıyor.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Köşe Apartmanı'nda, 30 Ekim günü meydana gelen depremin ardından çatlaklar meydana geldi. İzmir'in gelir düzeyi yüksek semtinde bulunan bina sakinleri, apartmanın çökmesinden endişe ederek eşyalarını taşımaya başladı. Bina etrafında polis ekipleri önlem alırken, binanın mülk sahibi de binanın sadece orta hasarlı olduğunu, binada yıkım gerçekleşmeyeceğini ve sadece güçlendirme çalışması yapılacağını iddia etti.

İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

Alsancak, Deprem, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor - Son Dakika


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