İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

12.08.2022 01:27
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

N.Ş. idaresindeki 34 ZB 6832 plakalı otomobil, Karakayalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman Kayır'a (55) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaduman Kayır'ın hayatını kaybetti belirlendi.

Kazayı gören vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan sürücü N.Ş, polis merkezine giderek teslim oldu.

Kazanın meydana geldiği yerde toplanan vatandaşlar, üst geçit yapılmasını istedi.

YORUMLAR
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Çevreyi rahatsız etmemek için gece yıkılıyor Çevreyi rahatsız etmemek için gece yıkılıyor
Kaynak: AA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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