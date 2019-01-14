İzmir'in Torbalı İlçesinde Bir Fabrikada Bakır Tozu Üretimi Yapılırken Kazanın Patlaması Sonucu İlk...
17 dakika önce
IHAAW181957-ASA/14-01-2019- İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
IHAAW181957-ASA/14-01-2019
- İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14.01.2019 18: 19: 57 TSI
NNNN - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi
Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı
Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu