Son Dakika Haberleri: İzmir'in Torbalı İlçesinde Bir Fabrikada Bakır Tozu Üretimi Yapılırken Kazanın Patlaması Sonucu İlk...

İzmir'in Torbalı İlçesinde Bir Fabrikada Bakır Tozu Üretimi Yapılırken Kazanın Patlaması Sonucu İlk...

17 dakika önce

IHAAW181957-ASA/14-01-2019- İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı İlçesinde Bir Fabrikada Bakır Tozu Üretimi Yapılırken Kazanın Patlaması Sonucu İlk..., System.String[]
IHAAW181957-ASA/14-01-2019

- İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14.01.2019 18: 19: 57 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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