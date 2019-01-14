İzmir'in Torbalı İlçesinde Bir Fabrikada Bakır Tozu Üretimi Yapılırken Kazanın Patlaması Sonucu İlk...

IHAAW181957-ASA/14-01-2019- İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

IHAAW181957-ASA/14-01-2019



- İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14.01.2019 18: 19: 57 TSI

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