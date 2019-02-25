Son Dakika Haberleri: İzmir'in Yerel Yönetiminden "Genç Saygunlar" Projesi

İzmir'in Yerel Yönetiminden "Genç Saygunlar" Projesi

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10. yılında düzenlediği "Genç Saygun Programı" ile dünyaca ünlü opera sanatçısı Burak Bilgili ve genç yetenekleri bir araya getirdi.

İzmir'in Yerel Yönetiminden

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye kazandırdığı Avrupa standartlarındaki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi,10. yılında "Genç Saygun Programı" hazırladı. Türkiye'nin yetiştirdiği genç yetenekleri dünyaca ünlü sanatçılarla bir araya getirerek AASSM'de sahne almalarını ve kariyerlerinde dünyaca ünlü bir salonun yer almasını sağlamak amacıyla başlatılan program, 3 günlük opera eğitiminin ardından final konseriyle son buldu.

ABD'nin en büyük klasik müzik organizasyonu Metropolitan Opera'da ve dünyanın birçok operasında sahneye çıkan ilk Türk opera sanatçısı Burak Bilgili ile "Masterclass" etkinliğinde, 38 genç yeteneğe opera ve şaneğitimi verildi. Bilgili'ye piyanoda Aylin Özuğur Yalınız eşlik etti. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar, masterclass programı final konseri verdi. Sanatseverlerin ilgiyle karşıladığı konserde sonunda katılım belgeleri AASSM Müdürü Dr.Mustafa Bayık, opera sanatçısı Burak Bilgili ve piyanist Aylin Özuğur Yalınız tarafından takdim edildi. Katılım belgelerini alan genç yetenekler, La Traviata Operası'ndan şarap düetini korolu olarak seslendirdiler. Sanatseverlerden tam not alan genç yetenekler dakikalarca ayakta alkışlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Saygun Programı'nı sürdüreceği ve gelecek sanat sezonlarında da farklı enstrüman gruplarına yer verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:30 Kaynak: Bültenler

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç, Güncel
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