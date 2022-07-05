İzmir Konfederasyonu'nda yeniden Ademhan dönemi başladı - Son Dakika
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İzmir Konfederasyonu'nda yeniden Ademhan dönemi başladı

05.07.2022 21:37
İzmir Konfederasyonu'nda yeniden Ademhan dönemi başladı

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları çatısı ve ilk Konfederasyonu olan İzmir Konfederasyon Başkanlığı'na oy birliğiyle "Ferhan Ademhan" seçildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları çatısı ve ilk Konfederasyonu olan İzmir Konfederasyon Başkanlığı'na oy birliğiyle "Ferhan Ademhan" seçildi.

"TEKLİFİ KABUL ETTİM, GÖREV BİLDİM"

Ademhan, yaptığı açıklamada "Yedi yıl önce İzmir'de birlik ve beraberlik ile sivil toplum kuruluşlarının gücünün anlaşılması hak ettiği değeri alması için kurduğumuzİzmir Konfederasyonu çok büyük vebaşarılı işlere imza attı. 7 yıl aradan sonra İzmir Konfederasyon değerli federasyon başkanları yönetimi ve başkanı Yalçın Kocabıyık tarafından oybirliğiyle bir dönem daha başkanlık yapmam için karar alındı. Teklifi kabul ettim, görev bildim. Şimdi 7 yıl öncesinden yarım kalan projelerimizi tamamlamak adına görevi kabul ettim." dedi.

Sözlerini sürdüren Ademhan, "Dünyanın veülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte yaşananlara duyarsız kalamazdım, İzmir'in sivil toplum kuruluşlarının en üst noktası olan İzmir Konfederasyon başkanlığını kabul ettim ve birlikte İzmir'imiz için hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip etsin. O dönemde medyadan bir arkadaşımız sivil toplum kuruluşlarının efendisi diye bana sıfat yakıştırmıştı. Ben İzmir'de sivil toplum kuruluşların çatısı olan İzmir konfederasyonunu hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Hak ettiği yere getirilmesiiçin federasyon başkanlarımla beraber birlik beraberlik içinde elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz" diye konuştu.

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