İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı

27.09.2022 08:16
İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı

İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen, 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, İzmir, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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