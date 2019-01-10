İzmir Metro'da zam teklifi kabul edildi, sözleşme imzalandı
1 saat önce
Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik önerdiği yüzde 25'lik zam teklifini kabul etti.
Demiryol-İş Sendikası, İzmir
Büyükşehir Belediyesinin İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik önerdiği yüzde 25'lik zam teklifini kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40
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