Son Dakika Haberleri: İzmir Metro'da zam teklifi kabul edildi, sözleşme imzalandı

İzmir Metro'da zam teklifi kabul edildi, sözleşme imzalandı

1 saat önce

Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik önerdiği yüzde 25'lik zam teklifini kabul etti.

İzmir Metro'da zam teklifi kabul edildi, sözleşme imzalandı, System.String[]
Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik önerdiği yüzde 25'lik zam teklifini kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40 

Ekonomi
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