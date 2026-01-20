İzmir Milletvekili'nden Et Krizi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Milletvekili'nden Et Krizi Uyarısı

20.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıç, Et ve Süt Kurumu raporuna göre ithal et satışının yerli üreticiye zarar verdiğini belirtti.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Et ve Süt Kurumu'nun 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun, Türkiye'de et krizinin nedenini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "İthalata dayalı bu düzen değişmeden ne et ucuzlar ne de üretici ayağa kalkar" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yazılı açıklamasında, Et ve Süt Kurumu'nun 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların, Türkiye'deki et krizinin temel nedenini açıkça ortaya koyduğunu, Rapora göre, yerli üreticinin maliyetinin altında ithal et satışı yapıldığını, bu anlayışın, hem üreticiyi iflasa sürüklediğini hem de vatandaşın sofrasını boşalttığını belirtti.

Kılıç, "Bu ülkede emekli et alamıyor, çocuklar yeterli proteinle beslenemiyor. Bunun nedeni ne üretici ne de tüketicidir. Bunun nedeni, ithalatı kutsayan ve yerli üreticiyi bilerek zararına mahkum eden bir kamu politikasıdır" ifadesini kullandı.

Sayıştay Denetim Raporu'nda, Et ve Süt Kurumu'nun ithal karkas et satış fiyatlarını belirlerken yurtiçi üretici maliyetlerini dikkate almadığının açıkça tespit edildiğine dikkati çekerek, "Çiftçi yemi pahalı, mazotu zamla alıyor, elektriği fahiş fiyatla kullanıyor. Buna rağmen eti 313 liraya mal ediyor. Devletin kurumu ise ithal eti 260 liraya satıyor. Bu, piyasayı düzenlemek değil; Türk çiftçisini bile isteye tasfiye etmektir. Bu açık bir ihanettir" değerlendirmesini yaptı.

Sayıştay raporunda, Et ve Süt Kurumu'nun 2024 yılında ithalata dayalı faaliyetler sayesinde yüksek karlılık elde ettiği ve yıllar sonra ilk kez Hazine'ye temettü aktardığının da yer aldığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir kamu kurumu ithalatla kar ediyorsa, burada ciddi bir terslik vardır. Çünkü o kar, üreticinin cebinden çıkmıştır; tüketicinin sofrasından eksilmiştir. Bir yanda ithalatla kar eden bir kamu kurumu, diğer yanda et alamayan emekliler, proteinle büyüyemeyen çocuklar vardır. Bu tablo bir tesadüf değil, bilinçli bir tercihin sonucudur. Bu rapor bir uyarıdır. İthalata dayalı bu düzen değişmeden ne et ucuzlar ne de üretici ayağa kalkar. Biz bu meselenin Meclis'te de kamuoyunda da takipçisi olacağız. Çünkü mesele sadece et meselesi değil; adalet, emek ve çocukların geleceği meselesidir."

Kaynak: ANKA

Et ve Süt Kurumu, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Milletvekili'nden Et Krizi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:29:52. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Milletvekili'nden Et Krizi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.