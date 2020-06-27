İZMİR MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI - Son Dakika

İZMİR MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iletişim mağazasına müşteriymiş gibi giren hırsız, işyeri sahibi Ufuk Sevim'in değeri yaklaşık 8 bin TL olan şahsi telefonunu çaldı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iletişim mağazasına müşteriymiş gibi giren hırsız, işyeri sahibi Ufuk Sevim'in değeri yaklaşık 8 bin TL olan şahsi telefonunu çaldı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen pazartesi günü Üçyol semtindeki bir iletişim mağazasında meydana geldi. İşyerine müşteriymiş gibi giren İ.A., Ufuk Sevim'e telefon alacağını söyledi. İşyeri sahibi Ufuk Sevim, bunun üzerine vitrinden birkaç telefon çıkardı. Bu sırada pazarlık da yapmayı ihmal etmeyen İ.A., Sevim yeni bir telefon çıkarmak için vitrine yöneldiği sırada, ona ait olan ve piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan akıllı telefonu çalıp, dükkandan çıktı. Arkasını döndüğünde müşterisi sandığı hırsızı dükkanda göremeyen Sevim, durumu fark edip, polise bildirdi. Sevim'in şikayeti üzerine, polis ekipleri soruşturma başlattı. İ.A., motorize yunus polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Telefon da sahibine teslim edildi.

'HIRSIZ TİPİ YOKTU'

Olay hakkında konuşan işyeri sahibi Ufuk Sevim, hırsızdan başta şüphelenmediğini, konuşma tarzının da gayet düzgün olduğunu belirterek, "Herhangi bir hırsız tipi yoktu. Telefon almak istediğini söyledi, vitrinden birkaç tane telefon gösterdim. Fiyatı ne olur ne olmaz diye bir konuşma da geçti aramızda. Benim de dalgınlığımdan faydalanarak masanın üzerinde duran kendi kullandığım telefonu alıp cebine koymuş. Birden kaçmaya başladı. O anda ne olduğunu anlamadım, ancak kaçmasından şüphelendim. Sonra durumu fark ettim. Polislere de duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede yakalandı ve telefonum kendime teslim edildi" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sevim'in telefon çıkarmak için arkasını döndüğü sırada İ.A.'nın telefonu alıp hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Konak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:26 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İZMİR MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI - Son Dakika
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