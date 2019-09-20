İzmir oyuncu şevket çoruh'a saldırıda yeni görüntü

Oyuncu Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü

İzmir'de, oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun gittikleri restoranda köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grup tarafından darp edildikleri saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şevket Çoruh'un tekme ve tokatla darp edildiği ve Çoruh'un kalabalık grubu görünce koşarak kaçmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, geçen cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'ta bir restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Ancak grup, Çoruh'a ve organizatöre saldırıp, darp etti. Çoruh'un darbedildiği noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, olayla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, Çoruh'un, arkasına kalabalık grubu almış bir kişi tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği, grupla başa çıkamayacağını anlayan Çoruh'un koşarak kaçmaya çalıştığı, saldırgan grubun da onun peşinden koştuğu görülüyor.