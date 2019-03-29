Son Dakika Haberleri: İzmir Polis Memuru, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir Polis Memuru, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (ek)4)KAZA YAPTIĞI MOTOSİKLETİ 3 HAFTA ÖNCE ALMIŞİzmir'in Buca ilçesinde, motosikletiyle TIR'a çarpıp, hayatını kaybeden, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muammer Aktı (30) için Menderes ilçesindeki Altıntepe Mahallesi...

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (ek)

4)KAZA YAPTIĞI MOTOSİKLETİ 3 HAFTA ÖNCE ALMIŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, motosikletiyle TIR'a çarpıp, hayatını kaybeden, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muammer Aktı (30) için Menderes ilçesindeki Altıntepe Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ordu'dan cenazeyi almaya gelen acılı baba Ahmet ve abi Mehmet Aktı'nın yanı sıra, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çok sayıda polis şefi ve Muammer Aktı'nın mesai arkadaşları katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası polis tören mangası tarafından sırtlanan cenaze, memleketi Ordu'da toprağa verilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gönderildi. Öte yandan, kazayla ilgili yürekleri burkan bir detay ortaya çıktı. Bekar olan Aktı'nın kaza yaptığı motosikleti henüz 3 hafta önce aldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:25 Kaynak: DHA

İzmir, Polis, Güncel
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